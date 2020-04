JLL: Vermietung in der Airport-City Düsseldorf

Düsseldorf: Ein Systemanbieter für die Nahrungsmittel verarbeitende Industrie und angrenzende Branchen bezieht Mitte Mai 2020 ein Projektbüro in Düsseldorf. In unmittelbarer Nähe seiner Firmenzentrale in der Airport-City der Rheinmetropole hat das Unternehmen ca. 1.780 qm Bürofläche angemietet. Das Bürogebäude in der Peter-Müller-Straße 20 umfasst insgesamt rund 6.000 qm und ist mit dieser Anmietung zu zwei Dritteln belegt. Vermieter ist die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG. JLL war im Rahmen eines Landlord Representation Mandates beratend für den Vermieter tätig, der Mieter wurde von CBRE beraten.