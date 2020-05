JLL vermittelt: Online-Broker flatex bezieht in Zwickau ein Fabrikgebäude der Gründerzeit

Zwickau : Die flatex AG wächst erfolgreich weiter und verlagert daher ihre Zwickauer Niederlassungen in den Stadtteil Pölbitz. Der Betreiber der führenden Online-Brokerage-Plattform flatex hat in dem gründerzeitlichen Gebäude „Baumwolle 1896” in der Pölbitzer Straße 9 eine Etage mit Loft-Charakter (ca. 2.550 qm Bürofläche) angemietet mit einer Option auf weitere Flächen. Der Umzug ist für Mai 2021 geplant. Vermieter des insgesamt rund 10.000 qm umfassenden Bürogebäudes ist metaWERK mit seiner Zwickauer Gesellschaft ZKZ Verwaltungsaktiengesellschaft. Das Gebäude der ehemaligen Baumwollspinnerei von 1896 wurde 2006 aufwändig saniert und ist Teil des Standorts metaWERK Zwickau im Norden der sächsischen Stadt. JLL war bei dieser Anmietung für die flatex AG vermittelnd tätig.