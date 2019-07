Startseite > News > Jubiläum: 35 Jahre Sontowski & Partner

Jubiläum: 35 Jahre Sontowski & Partner

Erlangen: Die Sontowski & Partner Group feiert in diesen Tagen ihr 35-jähriges Bestehen. Seitdem das Immobilienunternehmen 1984 von Klaus-Jürgen Sontowski gegründet wurde, hat es sich vom Drei-Mann-Unternehmen zu einer breit aufgestellten Unternehmensgruppe mit rund 100 Mitarbeitern entwickelt, die fast alle Immobilienklassen projektiert und sich durch zukunftsweisende Kooperationen als Beteiligungsgesellschaft deutschlandweit positioniert hat.

Die Unternehmensgruppe sieht ihre Wurzeln zwar in Franken und Süddeutschland, hat aber insbesondere auch über partnerschaftliche Unternehmensgründungen weit über die Region hinaus an Bedeutung gewonnen. So ist das Unternehmen neben seiner regionalen Bauträger- und Projektentwickler-Tätigkeit Gründungsgesellschafter verschiedener deutschlandweit erfolgreich agierender Unternehmen wie der DIC Asset AG, der GRR Group und der German Estate Group (GEG). Sehr erfolgreich hat sich auch die 2014 gegründete Beteiligungsgesellschaft Pegasus Capital Partners am Markt etabliert.

Als Bauträger und Projektentwickler ist die Sontowski & Partner Group nach wie vor überwiegend in Süddeutschland, schwerpunktmäßig in der Metropolregion Nürnberg, tätig und realisiert neben Immobilien aus den Bereichen Wohnen, Büro, Einzelhandel, Studenten- und Seniorenwohnen inzwischen auch Hotelprojekte. Insgesamt wurden bis heute mehr als 7.000 Wohneinheiten, 37 Seniorenwohnheime und Gewerbeimmobilien mit einem Projektvolumen von über 1,2 Milliarden realisiert.

Das Unternehmen hat frühzeitig auf das Thema Digitalisierung gesetzt und gehörte 2016 mit der Gründung von Zinsbaustein.de zu den Pionieren des Crowdfunding für Immobilienprojekte in Deutschland.

Auch mit den Beteiligungsgesellschaften HBP und BayernCare, die S&P gemeinsam mit der Mauss Unternehmensgruppe hält, geht man neue Wege.

Im Frühjahr dieses Jahres wurde Klaus-Jürgen Sontowski vom Immobilienmanager mit dem Lifetime Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet und für sein weitreichendes immobilienwirtschaftliches Engagement geehrt.