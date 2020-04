KanAm Grund Group kauft für ein deutsches Versorungswerk das King Square Areal im Herzen Kopenhagens

Kopenhagen: Die KanAm Grund Group hat für die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe im Herzen der dänischen Hauptstadt Kopenhagen das Areal King Square gekauft. Dabei handelt es sich um ein einmaliges Portfolio mit circa 49.000 qm Mietfläche in unmittelbarer Nähe des zentralen Königsplatzes. An dem Standort befinden sich 15 Gebäude, davon 14 Bürogebäude und ein Parkhaus, die zwischen 1796 bis 1971 gebaut wurden. Alleiniger Mieter ist die Danske Bank, die die Gebäude als ihren Hauptsitz nutzt. In den kommenden Jahren sollen die zum Teil historischen Bauten nach dem Auszug der Danske Bank saniert und neu entwickelt werden und es soll in dieser einmaligen Lage eine Mischnutzung aus Büro, Einzelhandel, Hotel und privatem Wohnraum entstehen. Verkäufer ist Aberdeen Standard Investments. Der Verkäufer wurde bei der Transaktion von seinem lokalen Asset Manager Capital Investment und CBRE begleitet. Auf Käuferseite waren neben Colliers Accura, KPMG, McDermott Will & Emery, Cowi und Howden Group tätig.Die Frankfurter KanAm Grund wird auch das Asset Management übernehmen. Die Umnutzung des Portfolios wird von Thylander Gruppen als Development Manager begleitet werden.