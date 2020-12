KINGSTONE Investment Management lanciert nachhaltigen Wohnimmobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren

München: KINGSTONE Investment Management hat in Zusammenarbeit mit der Service-KVG INTREAL einen offenen Immobilien Spezial-AIF mit einem Fonds-Gesamtvolumen zwischen 350 und 400 Mio. Euro aufgelegt. Der „KINGSTONE Wachstumsregionen Süddeutschland II“ (KWS II) investiert überwiegend in urbane Quartiersentwicklungen in süddeutschen Wachstumsregionen.

Der Core-Fonds richtet sich insbesondere an Kreditinstitute (Depot-A), Stiftungen und Altersversorgungseinrichtungen. Institutionelle Investoren können den Fonds ab einer Beteiligung von 3 Mio. Euro Eigenkapital zeichnen. Das erste Eigenkapital-Closing mit einem Volumen von rund 80 Mio. Euro konnte KINGSTONE IM bereits abschließen – weitere Zeichnungsabsichten über rund 30 Mio. Euro wurden abgegeben. Zudem hat der in München ansässige Investment Manager gesicherten Zugriff auf ein Immobilienportfolio mit einem Gesamtvolumen von mindestens 180 Mio. Euro.