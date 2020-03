Klug.Stark.Vernetzt. – Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V.

20 erfolgreiche Jahre für mehr Gleichberechtigung von Frauen in unserer Branche

Berlin, 13. März 2020 – Rund um den Internationalen Frauentag wird bei den Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V. bundesweit mit Veranstaltungen auf die Bedeutung des persönlichen Netzwerkens für den beruflichen Erfolg hingewiesen. In diesem Jahr lautet das internationale Motto „Ich bin Generation Gleichberechtigung: Frauenrechte verwirklichen“ und ist Teil der Kampagne „Generation Gleichberechtigung“ der Vereinten Nationen.

Der Verein Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V., der dieses Jahr sein 20jähriges Jubiläum feiert, macht rund um den Internationalen Frauentag bundesweit mit Veranstaltungen auf die Situation der Frauen in der Immobilienwirtschaft aufmerksam.

Die Förderung der Frauen auf den Gebieten der Berufsbildung, der Gleichberechtigung und Gleichstellung der Frau in Gesellschaft, Beruf und Familie unterstützen die „Immofrauen“, wie sie in der Branche genannt werden, mit jährlich mehr als 180 Veranstaltungen in 13 Regionalgruppen bundesweit.

Wir unterstützen Frauen auf ihrem Karriereweg mittels Mentoring, Schulungen, persönliche Gespräche und machen seit 2013 gezielt den top ausgebildeten weiblichen Nachwuchs durch die Auslobung des Ingeborg-Warschke-Nachwuchspreises sichtbar.

Die Bedeutung eines persönlichen Netzwerks für den beruflichen Erfolg ist von großer Bedeutung, über 1000 Mitglieder nutzen die vielen Gelegenheiten zum fachlichen und persönlichen Erfahrungsaustausch.

„Wir danken allen 13 Regionalteams herzlich für ihr Engagement“, sagt Katrin Williams, Vorstandsvorsitzende des Vereins, und dankt zugleich dem ehrenamtlich tätigen Vorstand für dessen großen Einsatz.

Angesichts des „War for Talents“, der Verschärfung des Wettbewerbs und der sich beschleunigenden Digitalisierung sollte einer der größten Wirtschaftszweige Deutschlands die Chance nutzen und den weiblichen Anteil in Führungspositionen erhöhen. Gemischte Teams sind nachweislich erfolgreicher!

„Mit unseren Veranstaltungen fördern wir das aktive Netzwerken und den fachlichen und persönlichen Erfahrungsaustausch unserer Mitglieder. Fördern Sie die Frauen in Ihrem Unternehmen, bringen Sie Frauen mit nach vorne. Erhöhen Sie den weiblichen Anteil in Führungspositionen und formulieren Sie diesbezüglich auch ein strategisches Ziel in Ihrem Unternehmen. Der künftige Erfolg wird es zeigen“, erklärt Williams.

Bundesweite Veranstaltungen im März bei den Immofrauen

Die Regionalgruppe Hannover-Braunschweig startete den Reigen der bundesweiten Veranstaltungen am 3. März mit einem Vortrag zum Thema: Netzwerk als Chance: Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V beim Hannover-Forum des BFW Niedersachsen.