Küspert & Küspert berät und vermittelt weitere Büroflächen im Nürnberger Norden an AWO

Nürnberg: Mit Bezug der Büroflächen in der Merianstraße 26 vermeldet Küspert & Küspert ihren zweiten Mietvertrag mit der AWO in diesem Jahr. Der AWO Kreisverband e. V. benötigte ebenso wie bereits der Bezirksverband Ober- und Mittelfranken e. V. neue Verwaltungsflächen, um die Sanierung der Hauptgeschäftsstelle in der Karl-Bröger-Straße 9 stemmen zu können. Die Ausweichflächen in der Merianstraße 26 sind ca. 550 qm groß, werden zum 01.04.2020 bezogen und bieten ausreichend Verwaltungsflächen. Das Mehrgenerationenhaus AWOthek ist vom Umzug in die neuen Räume nicht betroffen und bleibt für seine Gäste an bekannter Stelle weiterhin geöffnet.