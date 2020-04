LaSalle verzeichnet erfolgreiches erstes Closing für neu aufgelegten China-Logistikfonds

Shanghai: LaSalle Investment Management („LaSalle“) verzeichnet das erste Closing für seinen neu aufgelegten LaSalle China Logistics Venture („LCLV“ oder „der Fonds“). Der Fonds und sein Co-Investmentvehikel haben erste Kapitalzusagen in Höhe von 681 Millionen US-Dollar erhalten. Das erste speziell auf China ausgerichtete Logistikvehikel von LaSalle hat eine starke Nachfrage erfahren und zieht Investoren aus Europa, dem Nahen Osten und Asien an.

LCLV wird in Tier 1- und Tier 2-Städte in den wichtigsten Logistikregionen Chinas investieren, darunter das Yangtze-Flussdelta (Großraum Shanghai), die Bohai-Bucht (Großraum Peking) und die Greater Bay Area (Südchina). Hierbei fokussiert der Fonds auf die Entwicklung und den Aufbau eines diversifizierten Portfolios moderner Logistikanlagen in Märkten mit starken Fundamentaldaten. Kürzlich hat LCLV zwei Entwicklungsstandorte in Shanghais wichtigsten Satellitenmärkten, Kunshan und Jiaxing, sowie drei etablierte Logistikanlagen in Wujiang, Tianjin und Huizhou erworben.