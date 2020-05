LEADING CITIES INVEST erwirbt zweite Immobilie am Genfer See

Genfer See: LEADING CITIES INVEST hat seine zweite Büro-Immobilie am Genfer See erworben. Bei dem voll vermieteten Büro-Neubau La Porte d`Eysins mit rund 6.500 qm handelt es sich um einen drei-geschossigen Flachbau mit einer großen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Das Gebäude ist mit dem Nachhaltigkeits-Zertifikat MINERGIE ausgezeichnet. Mieter sind die AresTrading, ein operativer Ableger der Merck-Gruppe in der Schweiz, Moët Hennessy Suisse und TAG Heuer, die bekannte Uhrenmarke. Das Gebäude ist Teil des Business Parks „Terre Bonne Park“. Eysins liegt am Westufer des Genfer Sees. Genf oder Lausanne liegen 23 beziehungsweise 36 Kilometer entfernt. Verkäufer ist der niederländisch-schweizerische Entwickler NEMACO.