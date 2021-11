LEADING CITIES INVEST investiert in ein ökologisches Büro-Neubauprojekt in Lille

Frankreich: Der LEADING CITIES INVEST hat in ein anspruchsvolles ökologisches Büro-Neubauprojekt in Lille investiert. Beim Projekt Panorama soll ein an einem Kanal gelegenes 5-stöckiges Bürogebäude aus drei zusammenhängenden Gebäudeteilen entstehen. Struktur, Rahmen und Gerüst werden zu 100% aus dem erneuerbaren Rohstoff Holz gebaut und auf dem zweistöckigen Betonsockel in der Parkebene, Erdgeschoss und erstes Obergeschoss, stehen. Dächer und Terrassen werden begrünt und in der Mitte der drei Gebäudeteile ein „hängender Garten“ mit einer Fläche von rund 2.300 qm errichtet werden sowie begehbare Dachgärten. Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss befinden sich 248 Parkplätze.