Leben in der Seestadt – die Ersten ziehen ein, das innovative Energiesystem läuft

Mönchengladbach: Pünktlich ziehen die ersten Mieter in die Seestadt ein. 74 Wohnungen sind bereits fertig, Anfang Februar folgen weitere 45 und alle 248 Einheiten des Südviertels der Seestadt werden im Mai fertiggestellt sein.

Catella als Investor ist der persönlich greifbare, verlässliche Vermieter und bemüht sich von Beginn an um eine gute Nachbarschaft und Stimmung im Quartier. Deshalb wird am kommenden Samstag zum vorweihnachtlichen Umtrunk eingeladen. Von 11:00 bis 13:00 Uhr wird gezeigt, was das Leben in der Seestadt so besonders macht. Frei nach dem Motto „Testen statt Träumen“ haben die Besucher*innen die Möglichkeit, die Seestadt hautnah zu erleben und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es sich anfühlt dort zu wohnen.

Das spannendste Thema wird jedoch das klimafreundliche Energiekonzept sein, das 30% weniger Heiz- und Warmwasserkosten verspricht. Durch die eigenständige und regenerative Energieerzeugung vor Ort besteht keine Abhängigkeit von fossilen Energiequellen und Wetterbedingungen.

Mit der Seestadt errichtet Catella auf einer Fläche von über 14 ha eine sogenannte „10-Minuten-Stadt“, wo fußläufig alle Lebensbereiche von Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Sport, Einkaufen, Kultur, etc. miteinander verwoben werden. Kernstück des Projekts ist ein neu angelegter ca. 20.000 qm großer See, der zur Verbesserung des Mikroklimas beiträgt, als Retentionsbecken dient, einen Beitrag zum Artenschutz leistet und den Bürger*innen mit seinen naturnahen Uferzonen und Promenaden einen Anziehungspunkt mit einmaliger Aufenthaltsqualität in Innenstadtnähe bietet.