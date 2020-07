Lebensmitteldienstleister mietet Hallen- und Büroflächen im Multipark Wiesbaden-Nordenstadt

Wiesbaden: Ein renommierter Lebensmitteldienstleister hat sich in Wiesbaden neue Hallenflächen gesichert: Rund 6.250 qm Hallen- und rund 850 qm Büro-, Allgemein- und Sozialfläche sowie 850 qm Galeriefläche mietet der Dienstleister im Multipark (MP) Wiesbaden-Nordenstadt an. Den Mietvertrag in der Borsigstraße vermittelte das Logistics & Industrial Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate. Eigentümerin des Areals ist die MP Holding GmbH. Das Areal ist in zwei etwa gleich große Bauteile unterteilt und umfasst gesamt rund 12.800 Quadratmeter Lager- und Produktionsfläche und gut 3.300 Quadratmeter Büro-, Allgemein- und Sozialfläche. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2020 geplant.