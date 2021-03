Leipzig: Food-Start-up mietet 2.200 Quadratmeter Bürofläche in den Plagwitzer Höfen

Leipzig : Das Food-Start-up the nu company mietet rund 2.200 qm Bürofläche in der Naumburger Straße 25 in Plagwitz, drei Kilometer westlich vom Stadtzentrum. Dort werden bis zum Sommer 2022 in sechs zusammenhängenden Industriequartieren Neubauten für Wohn- und Gewerbeflächen errichtet. Den Mietvertrag vermittelte BNP Paribas Real Estate. Seit 2005 entwickelt und saniert die Gröner Group die Plagwitzer Höfe und schafft in den sich über 160 Hektar erstreckenden historischen Gewerbehöfen auch Räume für Kunst und Kultur.