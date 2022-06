LHI Green Infrastructure Invest III startet

München: LHI führt die Serie von Investments für institutionelle Investoren in Erneuerbare Energien fort. Das für institutionelle Investoren aufgelegte Investmentvermögen LHI Green Infrastructure Invest II ist mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von ca. 350 Mio. Euro und 220 MW Nennleistung vollständig investiert. Das Nachfolgeprodukt LHI Green Infrastructure Invest III geht ab Juni an den Start. Die Genehmigung der BaFin liegt bereits vor. Das Gesamtinvestionsvolumen des Spezial-AIF soll 400 bis 500 Mio. Euro betragen.