LIP erwirbt zwölfte Logistikimmobilie für ihren Deutschland-Fonds

F ürth: LIP Invest erwirbt die zwölfte Logistikimmobilie für seinen im Jahr 2018 aufgelegten offenen Immobilien Spezial-AIF „LIP REAL ESTATE INVESTMENT FUND – LOGISTICS GERMANY“. Verkäufer des Objekts Gründlacher Straße 258 in Fürth ist die Fuchs Immobilienbesitz GmbH & Co KG. JLL war für Fuchs sowohl beim Verkauf als auch bei der Neupositionierung und Neuvermietung der Immobilie beratend tätig. LIP wurde im Ankaufsprozess rechtlich von Satell, steuerlich von Mazars und technisch von REC Partners unterstützt. Die ehemals von Siemens erbaute und zuletzt von DB Schenker als Single-Tenant betriebene rund 23.800 qm große Logistikimmobilie konnte im Jahr 2018 im Zuge einer Teilsanierung und Neupositionierung in eine stabile Multi-Tenant-Struktur mit langfristigen Vermietungen überführt werden. Die Immobilie ist aktuell vollständig vermietet. Der Logistikdienstleister Systemtrans STL GmbH mit Sitz in Nürnberg ist flächenmäßig größter Mieter im Objekt.