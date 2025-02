LIP Invest Gründer Bodo Hollung übergibt Staffelstab an Sebastian Betz

München: LIP Invest Gründer und Logistikexperten Bodo Hollung übergibt alle seine Gesellschaftsanteile an seinen langjährigen Kollegen und Geschäftsführer Sebastian Betz sowie an den Gründungsmitgesellschafter Bernhard Rückert. Hollung startete das Investmenthaus 2017 zusammen mit Betz und gemeinsam führten sie es innerhalb von 8 Jahren mit über 1,8 Mrd. Euro Assets under Management in die TOP Liste der Logistikinvestoren in Deutschland. Inzwischen ist das LIP-Team auf 20 Mitarbeiter angewachsen. Bis zum 30. Juni verbleibt Hollung als Geschäftsführer bei LIP. Betz führt das Unternehmen als geschäftsführender Gesellschafter fort.