LIP Invest kauft das von ALCARO entwickelte Brownfield-Projekt „Log Plaza Kerpen“

Kerpen: LIP hat für seinen in 2018 aufgelegten Fonds „LIP REAL ESTATE INVESTMENT FUND – LOGISTICS GERMANY“ das Objetk „Log Plaza Kerpen 5“ erworben. Der Fonds ist damit innerhalb der Planzeit von 1,5 Jahren mit 340 Millionen Euro voll investiert. Verkäufer ist die Kerpen LPK 5 GmbH. Entwickelt wurde das Projekt durch ALCARO Invest.

LIP wurde von LPA, Goodwin und Cushman & Wakefield beraten. ALCARO konnte die hochwertige Immobilie an den Logistikdienstleister LOGWIN sowie an Saint-Gobain Autover Deutschland GmbH langfristig vermieten. Das Multi-User-Logistikgebäude umfasst 25.905 qm multifunktionale Hallenfläche, 2.271 qm hochwertige Bürofläche sowie 120 Pkw-Stellplätze auf einem 50.000 qm großen Grundstück. Der mit dem Neubau beauftragte Generalunternehmer LIST Bau Bielefeld GmbH hat das Gebäude in hoher Qualität termingerecht fertiggestellt.