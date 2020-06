LIP Invest legt dritten Logistikimmobilien-Fonds auf

München: LIP Invest legt jetzt seinen dritten Logistikimmobilien-Fonds auf. Der offene Immobilien Spezial-AIF „LIP Real Estate Investment Fund – Logistics Germany III“ (LIP Logistik III) wird wie seine Vorgänger ausschließlich in Logistikimmobilien in Deutschland der Risikoklasse Core+ investieren. Ein erster Ankauf in einer attraktiven bayerischen Logistikregion befindet sich bereits in der Due-Diligence. Neben ökonomischen Zielen wird der Fonds auch Aspekte der Nachhaltigkeit, der sozialen Verantwortung und der Corporate Governance (wie z.B. ESG) verfolgen.