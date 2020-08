LIP Invest sichert sich Fiege Logistik-Neubau in Zülpich

Zülpich: LIP Invest und Fiege errichten ein neues Logistikzentrum mit einer Investitionssumme von rund 50 Mio. Euro im nordrhein-westfälischen Zülpich, südwestlich von Köln. Am 3. August haben LIP Invest und Fiege gemeinsam mit Vertretern der Stadt Zülpich, des Architekturbüros Jürgen Schlake und des Generalunternehmers Goldbeck International den Baubeginn gefeiert. Das 54.000 qm große Multi-User-Center soll im Sommer 2021 fertiggestellt sein. Fiege wird den Neubau für verschiedene Kunden selbst betreiben und das Objekt langfristig anmieten.

Der Neubau wird mit fünf getrennten Hallenabschnitten erstellt. Eine Unit hiervon wird zudem für Gefahrstofflagerung ausgelegt. Auf dem 100.000 qm großen Grundstück sind insgesamt rund 300 Lkw- und Pkw-Stellplätze geplant.

„Wir freuen uns sehr, mit der hochwertigen Immobilie an einem der attraktivsten Logistikstandorte in Deutschland mit einem der führenden Logistikunternehmen als Nutzer unseren in 2019 aufgelegten „LIP REAL ESTATE INVESTMENT FUND – LOGISTICS GERMANY II“ weiter diversifizieren und ausbauen zu können“, so Bodo Hollung, Gesellschafter und Geschäftsführer von LIP Invest.

LIP Invest wurde beim Ankauf in einer Forward Funding Struktur von REIUS rechtlich, Ebner Stolz steuerlich, Drees & Sommer technisch sowie EnviroSustain bei der ESG-Analyse unterstützt.