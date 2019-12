Startseite > News > LOANCOS verkauft Immobilienportfolio für knapp 90 Millionen Euro

Frankfurt: Die LOANCOS Real Estate GmbH platziert ein Immobilienportfolio im Wert von knapp 90 Mio. Euro im Auftrag eines institutionellen Kunden. Das Portfolio bestand aus zwölf Immobilien in Top-Retail-Lagen in deutschen B-Städten und hatte einen starken Einzelhandels-Fokus. Käufer war ein offener Publikumsfonds.

Zu dem Portfolio gehörten zum Beispiel ein Geschäftshaus am Anger in Erfurt, ein Objekt auf der Leipziger Petersstraße und eine Immobilie in Prime-Lage der Kölner Innenstadt, die vor dem Verkauf von der LOANCOS erfolgreich zur Systemgastronomie mit langfristigem Mietvertrag umgewandelt wird.