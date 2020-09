Logivest eröffnet Standort in Bremen

Bremen : Zum 01. September 2020 eröffnet Logivest GmbH einen Standort in Bremen. Damit wächst die Logivest auf deutschlandweit acht Standorte. Sven Lehmann wird als neuer Head of Letting den Auf- und Ausbau des neuen Standortes in Bremen sowie in Hamburg verantworten. In dieser Position berichtet er direkt an Michael Starre, CSO. Der gebürtige Hamburger ist seit über zehn Jahren als Logistikimmobilienberater in der Region tätig. Zuletzt war Lehmann bei Colliers International für das Vermietungsgeschäft in Norddeutschland, mit Fokus auf Hamburg und Bremen, zuständig.