Logivest holt Michael Starre an Bord

München: Die Logivest GmbH stärkt mit Michael Starre ihre Position auf dem Vermietungsmarkt. In der neu geschaffenen Position des Chief Sales Officer (CSO) leitet er ab April 2020 das Business Development der Logivest und verantwortet das Vermietungsgeschäft in Deutschland. Mit Starre kann die Logivest erneut einen etablierten Berater für sich gewinnen. Über 15 Jahre hinweg hat er die Vermarktung von Industrie- und Logistikimmobilien bei Jones Lang La Salle (JLL SE) ausgebaut und verantwortet – zuletzt in der Position des Director Business Development.