Luther berät BImA bei Auftragsvergabe für das BKA-Gebäude in Berlin

Berlin: Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) hat den Zuschlag für die umfangreiche Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahme der Bundeskriminalamt-Dienststelle in der Puschkinallee in Berlin an Hochtief erteilt. Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft beriet die BImA während des gesamten Ausschreibungsverfahrens.

Das Auftragsvolumen beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag. Der bestehende Komplex in der Puschkinallee Nummer 52 im Bezirk Treptow-Köpenick umfasst vier Gebäude aus den Jahren 1994 und 1995. Ziel ist die Unterbringung von ca. 2.400 Arbeitsplätzen des BKA auf einer Bruttogrundfläche von 87.000 qm. Der Baubeginn ist bereits für Oktober 2023 geplant, die Übergabe an den Nutzer ist für 2028 vorgesehen. Die an die Bauphase anschließende Betriebs- und Instandhaltungslaufzeit beträgt rund 25 Jahre.