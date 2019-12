Startseite > News > M7 Real Estate kauft drei Immobilien für den EREIP-V-Fonds

M7 Real Estate kauft drei Immobilien für den EREIP-V-Fonds

Frankfurt: M7 Real Estate hat für seinen Value-Add-Immobilienfonds M7 EREIP V in drei separaten Asset Deals für insgesamt rund 17,7 Mio. Euro drei deutsche Gewerbeimmobilien erworben.

Das Logistik- und Freizeit-Objekt am Ostring 6 im Wiesbadener Stadtteil Nordenstadt mit ca. 15.300 qm Nutzfläche wurde von May & Co. erworben. Hauptmieter sind Sopro Bauchemie und der Trampolinpark Superfly.

Der Erwerb in Koblenz erfolgt im Rahmen einer Sale-and-lease-back-Transaktion mit einem Zehn-Jahres-Triple-Net-Mietvertrag und einer Option auf weitere fünf Jahre. Das Gebäude mit flexibel nutzbarer Baustruktur ist am nördlichen Rand der Stadt hervorragend gelegen und verfügt über ca. 11.750 qm vermietbarer Fläche auf einem rund 33.000 qm großen Grundstück. Verkäufer ist eine Mutares-Beteiligungsgesellschaft.

Die Liegenschaft im rheinland-pfälzischen Bischofsheim besteht aus einem Verwaltungsgebäude und einer Umschlaghalle mit zusammen rund 3.800 qm vermietbarer Fläche auf einem 14.600 qm großen Grundstück.

M7 wurde von Simmons & Simmons, Ambiente, Gleeds und Arcadis beraten. Als Makler waren NAI apollo, Oehls Real Estate und JLL an den Transaktionen beteiligt.