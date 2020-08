M7 Real Estate verkauft Einzelhandelsportfolio für 86,4 Millionen Euro an FIM Unternehmensgruppe

Frankfurt: M7 Real Estate (M7) hat in einer Off-Market-Transaktion und im Auftrag des Fonds M7 ISLAY (Fonds) 27 deutsche Einzelhandelsimmobilien an die FIM Unternehmensgruppe (FIM) verkauft. Der Verkaufspreis beträgt 86,4 Millionen Euro. Das Immobilienportfolio umfasst eine Gesamtmietfläche von 72.594 qm. Die Liegenschaften sind zu 92%, beispielweise an Lidl, Netto, Edeka, Rewe, Dänisches Bettenlager und SIEMES Schuhcenter GmbH & Co. KG, vermietet. Das größte Einzelobjekt befindet sich in der Hildesheimer Straße in Hannover und umfasst 10.710 qm Fläche. Luther Rechtsanwälte fungierten als Rechtsberater von M7. Im Zusammenhang mit der Übernahme des Portfolios in das Property- und Asset-Management war die DIWG Deutsche Immobilien Wirtschafts GmbH, bei der kaufmännischen Ankaufsprüfung auf Seiten der FIM tätig. Der Ankauf wurde von rechtlicher Seite von der Wirtschaftskanzlei ZIRNGIBL Rechtsanwälte Partnerschaft begleitet.