„MACHWERK74“ in Berlin: PROJECT Immobilien beginnt Phase der Rohbaufertigstellung

Berlin: Die Bauarbeiten für den Büro- und Gewerbeneubau „MACHWERK74“ im Gewerbegebiet Am Borsigturm im Stadtteil Tegel gehen zügig voran. Mit dem Start der Arbeiten am dritten Obergeschoss beginnt die PROJECT Immobilien Gewerbe AG die Phase der Rohbaufertigstellung. Der Erstbezug des 8.358 qm großen fünfgeschossigen Bauwerks mit Tiefgarage erfolgt voraussichtlich im dritten Quartal 2022. Das Erdgeschoss bietet ca. 1.840 qm für produktionsnahes Gewerbe sowie 555 qm Gastronomiefläche mit Terrassenbetrieb. Diese Flächen sind aktuell noch verfügbar. Die 5.960 qm große Bürofläche in den Obergeschossen wurde bereits an ein Bankunternehmen vermietet.