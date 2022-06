MAGNA ASSET MANAGEMENT und HANSAINVEST legen erstes gemeinsames geschlossenes Sondervermögen auf

Hamburg: Die MAGNA ASSET MANAGEMENT AG und die Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH haben mit dem „MAGNA – HIGH ELEVEN“ gemeinsam mit zwei institutionellen Anlegern ihren ersten Fonds in der neuen Form des geschlossenen Spezial-Sondervermögens aufgelegt.

Erst im Sommer 2021 wurde mit dem Inkrafttreten des neuen Fondsstandortgesetzes (FoStoG) das geschlossene Spezial-Sondervermögen als neue Rechtsform für Immobilienfonds in Deutschland eingeführt. Mit der Auflegung des Fonds MAGNA – HIGH ELEVEN gehören die beiden Partner MAGNA und HANSAINVEST zu den Vorreitern dieser Anlagemöglichkeit im Spezialfondsbereich.

Der Fonds investiert in ein Neubauprojekt in zentraler Lage am Bremer Hauptbahnhof. Die Mietfläche von rund 21.600 qm wird im wesentlichen Teil für Hotellerie und Parken genutzt und ist langfristig an namhafte Betreiber vermietet.

Als Verwahrstelle für das Sondervermögen fungiert die zum SIGNAL IDUNA Konzern gehörige Privatbank Donner & Reuschel.