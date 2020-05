MAGNA Real Estate AG entwickelt 137 neue Wohneinheiten in Buchholz

Buchholz: Die Hamburger MAGNA Real Estate AG (MAGNA) hat 137 neue Wohneinheiten in Buchholz in der Nordheide entwickelt und das Grundstück für den rund 12.750 qm (BGF) großen Wohnkomplex in der Soltauer Straße 66-70 nun an die Meravis Wohnungsbau- und Immobilien GmbH veräußert. Dort wo früher ein Autohaus stand, werden auf einer Grundstücksfläche von knapp 14.000 qm insgesamt 13 dreigeschossige Gebäude mit einem abwechslungsreichen Wohnungsmix aus unterschiedlichen Wohnungsgrößen von ein bis vier Zimmern realisiert, davon 97 frei finanzierte- und 40 öffentlich geförderte Einheiten. Zudem entstehen insgesamt 40 Pkw-Außenstellplätze sowie 107 Tiefgaragenplätze in unmittelbarer Nähe zum Buchholzer Zentrum im attraktiven Süden der Metropolenregion Hamburg. MAGNA wurde bei der Transaktion rechtlich von der Kanzlei WALCH RITTBERG NAGEL beraten, der Käufer von der ZENK Rechtsanwälte Partnerschaft. Die Pläne für die Wohnbebauung erstellte das Buxtehuder Architekturbüro Frenzel+Frenzel.