Mahdi Mokrane wird neuer Head of Investment Strategy & Research

Augsburg/London: Die PATRIZIA AG verpflichtet Mahdi Mokrane als neuen Head of Investment Strategy & Research. Mokrane wird demnächst von LaSalle Investment Management in London zu PATRIZIA wechseln. Bei LaSalle war er in den letzten sechs Jahren Leiter der Abteilung European Research and Strategy und Mitglied des European Management Board. Eng zusammenarbeiten wird er dabei mit den PATRIZIA Standorten in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie PATRIZIA Multi Manager.