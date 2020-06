Mainz: LBBW Immobilien vermietet Bürofläche im Rheinkontor an Barmer

Mainz: Mit der Barmer Landesgeschäftsstelle zieht ein weiterer namhafter Mieter in das Rheinkontor am Zollhafen. Die LBBW Immobilien Development GmbH baut das innovative Bürogebäude, das bereits Ende März an den Real Asset und Investment Manager Wealthcap veräußert wurde. Im Rheinkontor werden moderne Büroflächen sowie eine Betriebsgastronomie realisiert. 94% der Mietflächen, die insgesamt rund 14.300 qm umfassen, sind bereits vergeben. Ankermieter ist die LBBW. Die Barmer Landesgeschäftsstelle wird eine Fläche von rund 500 qm beziehen. Weitere Mieter sind unter anderem Textbroker, BayWa r.e. Wind, Yardi Systems sowie die LBS Landesbausparkasse Südwest. Transaktionspartner für die Vermietung war Colliers International.