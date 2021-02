MARCOL und Angelo Gordon gründen Space Plus als neue deutsche Self-Storage-Plattform und wollen 250 Millionen Euro investieren

London : MARCOL, eine private Investmentgruppe, und das alternative Investmentunternehmen Angelo Gordon haben mit Space Plus ein neues Joint Venture für den deutschen Self-Storage-Markt gegründet. Geleitet wird das Unternehmen von Russell Jordan, einem Veteranen der europäischen Self-Storage-Branche.

Space Plus plant, 250 Mio Euro in nicht marktgängige Objekte in ganz Deutschland zu investieren. Das Unternehmen zielt dabei auf unterdurchschnittliche Einzelhandels- und Gewerbeimmobilien in gut sichtbaren Lagen ab, die von einer Neuentwicklung profitieren können, um latente Werte freizusetzen. Ziel ist es, in Deutschland, einem Land mit noch geringer Markterschließung, eine branchenführende Self-Storage-Marke aufzubauen, die modernste Technologien und hybride Personallösungen einsetzt, um die operative Effizienz zu maximieren.

Aktuell hat Space Plus bereits fünf Objekte erworben. Diese sollen umgerüstet, neu positioniert und unter Nutzung der modernsten Technologien als hochmoderne Self-Storage-Objekte entwickelt werden. Die Liegenschaften befinden sich überwiegend in Nordrhein-Westfalen, der am dichtesten besiedelten Region Deutschlands. Das Unternehmen prüft derzeit den Ankauf von vier weiteren Objekten und plant in den nächsten Jahren ein führender Betreiber im Bereich Self Storage in Deutschland zu werden.

Rebekah Tobias, Head of Business Development bei MARCOL, sagt: „Dies ist ein hervorragender Zeitpunkt, um eine innovative neue Self-Storage-Plattform auf den Markt zu bringen. Denn die Nachfrage nach diesem Produkt steigt europaweit. Mit der Zusammenstellung eines sehr erfahrenen Teams, kombiniert mit einem wirklich disruptiven Geschäftsmodell und der robusten Wachstumsprognose für den Sektor, ist Space Plus bereit, ein dominierender Akteur in einem der am meisten unterversorgten Märkte Europas zu werden.“

Marcel Hertig, Director bei Angelo Gordon, ergänzt: „Unsere Investition in Space Plus folgt auf die Übernahme von EasyBox Self Storage in Italien im Jahr 2018. Sie ist Teil einer strategischen Initiative, um unsere Position zu stärken, um vom schnell wachsenden Self-Storage-Markt in Europa zu profitieren und eine Plattform mit bedeutendem Wert und Skaleneffekten aufzubauen.“

DLA Piper war für MARCOL in juristischen Fragen aktiv; Goodwin hat Angelo Gordon als Rechtsberater begleitet.