Markus Prinz neuer Head of Accounting bei der KanAm Grund Group

Frankfurt: Mit Markus Prinz (46) als neuem Head of Accounting verstärkt die KanAm Grund Group ihr Kompetenzteam. Vor seinem Wechsel zur KanAm Grund Group im April dieses Jahres war Markus Prinz als Head of Accounting, Financial Controlling & Tax bei GEG German Estate Group AG in Frankfurt tätig.