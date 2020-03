Startseite > News > MEAG legt Publikumsfonds MEAG Global Real Estate Value auf

München: Die MEAG legt den Publikumsfonds MEAG Global Real Estate Value auf. Damit bietet die MEAG privaten und institutionellen Anlegern die Möglichkeit, gemeinsam mit der Munich Re Gruppe in Immobilienaktien und REITs zu investieren.

Eine Investition in den MEAG Global Real Estate Value bietet die Chance, an der Wertentwicklung eines global diversifizierten Portfolios aus attraktiven Immobilien zu partizipieren. Der Fonds fokussiert auf die führenden Industrieländer und deckt neben den klassischen Nutzungsarten auch ausgewählte Nischensektoren ab.