MEC setzt Akquisitionsstrategie mit Neukundengewinnung und drei Mandatsverlängerungen erfolgreich fort

Düsseldorf: Die MEC baut ihre Position als nationaler Marktführer für Fachmarktzentren weiter aus. Aktuell konnte sie als neuesten Kunden die in elf Ländern vertretene Investmentgesellschaft CORESTATE Capital Investors (Europe) mit Sitz in Frankfurt am Main für ihr Investorenportfolio gewinnen. CORESTATE beauftragte die MEC mit der Fortsetzung des von ihr gesteuerten Centermanagements zweier Fachmarktzentren in Norddeutschland – der Nordseepassage Wilhelmshaven mit 28.000 qm und dem Einkaufspark Duckwitz in Bremen einer Mietfläche von knapp 50.000 qm. Das Vollmandat für die beiden Einkaufscenter umfasst die nach den Anforderungen des Asset Managements maßgeschneiderte Mandatsbetreuung aus einer Hand – Center Management, Commercial Property Management inklusive Key Account Management, Technical Property Management sowie Leasing Management. Parallel verlängerte die Vermögensverwaltungsgesellschaft M&G Real Estate ihr Mandat für den Dreieich Nordpark mit einer Mietfläche von rund 23.500 qm. Das Centermanagement, das dort bereits seit 2013 von der MEC verantwortet wird, beinhaltet das Vollmandat mit maßgeschneiderter Mandatsbetreuung aus einer Hand für die Bereiche Development, Center Management, Commercial Property Management inklusive Key Account Management, Technical Property Management (aktuell mit einer Dachsanierung) und Leasing Management.