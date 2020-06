Mehr Fläche für Bio-Produkte: Alnatura neuer Mieter im P3 Park Pfungstadt

Pfungstadt: Alnatura mietet mit rund 14.000 qm die gesamte Lagerfläche des P3 Logistic Parks in Pfungstadt download windows 10 pro iso file. Mitte Juni hatten der Bio-Lebensmittelhändler und der langfristige Eigentümer und Entwickler von Logistikimmobilien P3 den gemeinsamen Mietvertrag abgeschlossen download the writing program for free. Die Immobilie befindet sich in direkter Nähe des Alnatura Campus in Darmstadt, dem Hauptsitz des Unternehmens. Die Vermittlung erfolgte durch die Baumüller & Co herunterladen. AG. Als Lead Makler hat Realogis Frankfurt beratend unterstützt.