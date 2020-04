Michael Ries übernimmt Vorsitz des erweiterten Vorstands der pantera AG – Immobilienentwickler mit neu formiertem Aufsichtsrat

Paris/Köln: Nach dem Start der strategischen Kooperation mit Nexity hat die pantera AG in Köln jetzt eine Erweiterung des Vorstands auf fünf Mitglieder sowie Veränderungen im Aufsichtsrat beschlossen. Nexity als Europas größter Wohnimmobilienentwickler mit Börsennotiz in Frankreich hatte im März 65% des Aktienkapitals der pantera AG übernommen. Michael Ries, Gründer und Vorstand der pantera AG, besitzt weiterhin 35% der Anteile. Ziel der Zusammenarbeit ist die bundesweite Expansion der pantera AG, vor allem im Bereich sogenannter Serviced Apartments. Sie gelten als neue Wohnform für Menschen ab etwa 65 Jahren, finden aber auch bei Geschäftsreisenden als Alternative zu Hotels eine immer größere Beliebtheit.

Der Vorstand der pantera AG besteht künftig aus dem Vorsitzenden Michael Ries (CEO), dem für den Bereich Immobilien-Akquise und -Konzeption zuständigen Uwe Auerbach (CIO), dem Finanzvorstand Horst Lehmann (CFO), Herbert Beck mit Zuständigkeit für den Bau-Bereich (COO) sowie Dr. Jil Gunsenheimer als Verantwortliche für die Unternehmensentwicklung und Integration/Synergien mit Nexity (CCDO).

Dem nun ebenfalls fünfköpfigen Aufsichtsrat gehören zum einen Prof. Dr. Thomas Zacher und Francesco Fedele an, die bereits bisher Mitglieder des Gremiums waren. Neu hinzu kommen Eric Agnesa, Fabrice Aubert und Julien Carmona, der auch den Vorsitz übernimmt. Prof. Dr. Horst Gräf, der seit Gründung der pantera AG in 2009 diese Funktion innehatte, fungiert künftig als Berater des Vorstands. Der ehemalige Staatssekretär des Brandenburgischen Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr ist zudem als Lehrbeauftragter an der Potsdam School of Architecture und als Rechtsanwalt tätig.