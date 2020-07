Mimco verstärkt mit Dariush Almasi den Bereich Asset Management Deutschland

Berlin: Die MIMCO Asset Management GmbH ernennt zum 1. Juli 2020 Dariush Almasi zum Senior Asset Manager. Almasi kommt von der Berliner LRC Group, wo er zuvor das Asset Management und die Reportingstrukturen an den Standorten Köln und Berlin mitaufgebaut hat. Die 2018 gegründete MIMCO Asset Management ist die deutsche Tochtergesellschaft des Luxemburger Asset- und Investment-Fonds-Spezialisten MIMCO Capital Sàrl. Zu den Hauptaufgabengebieten der MIMCO Asset Management zählt die Verwaltung der in Deutschland allokierten Fondsobjekte des neuen EVEREST One Fonds.