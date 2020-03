Mönchengladbacher Dorint-Hotel wechselt Eigentümer

Mönchengladbach : In einer Off-Market-Transaktion hat die Helvetic Investment GmbH das Dorint-Hotel an der Hohenzollernstraße 5 erworben. Verkäufer des vom Unternehmensbereich Investment bei Greif & Contzen vermittelten Deals ist eine Verkäufergemeinschaft. Das 1959 erbaute 4-Sterne-Standard Hotel liegt auf einem rund 5.480 qm großen Grundstück und verfügt derzeit über 162 Zimmer und 15 Veranstaltungsräume. Die Helvetic Investment GmbH hat das Hotel im Asset Deal mit Pachtvertrag der Dorint-Gruppe erworben, um es mittelfristig neu zu positionieren. Das 1959 als „Musterhaus für Hotel-Innenarchitektur“ eröffnete erste Hotel der Marke Dorint war aufgrund seiner repräsentativen Lage schon immer das „beste Haus am Platze“. Helvetic Investment GmbH wurde bei der Transaktion von FPS Partnerschaft von Rechtsanwälten (Rechtliche Due Diligence und Kaufvertragsverhandlungen – Standort Frankfurt: Dietrich Sammer, Caroline Kuhr) sowie KVL Bauconsult Frankfurt GmbH (Technische Due Diligence – Peter Lohmann, Jan Schumann) beraten.