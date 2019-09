Startseite > News > MOMENI vermietet an Corporate Planning im Hamburger KATHARINENKAI

Hamburg: Die MOMENI Gruppe und Corporate Planning haben einen langfristigen Mietvertrag über eine Gesamtmietfläche von rund 3.400 qm in dem von SKAI Siemer Kramer Architekten Ingenieure entworfenen Bürohaus KATHARINENKAI am Nikolaifleet in der Innenstadt abgeschlossen.

MOMENI hatte das Grundstück an der Katharinenstraße in der Hamburger Innenstadt Anfang 2018 von der Oetker-Gruppe erworben und wird dort bis Ende 2021 ein neues Landmarkgebäude mit 10.000 qm Bruttogeschossfläche in direkter Wasserlage errichten. Die Angermann Real Estate Advisory AG hat den Vermietungsprozess beratend begleitet.