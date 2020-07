MünchenBau erhält Baugenehmigung für großes Wohnbauprojekt in Sendling

München: Der Bauträger und Projektentwickler MünchenBau hat die Genehmigung für den Bau eines rund 21.800 qm großen Wohnprojektes in der Steinerstraße in Sendling erhalten. Auf den ehemaligen 7.900 qm Flächen der Neuhofschulen entstehen in den nächsten vier Jahren 288 Wohnungen unterschiedlicher Größe sowie eine Kinderkrippe und ein Café. Aktuell findet der Abbruch der Bestandsbebauung statt, Baubeginn ist für September 2020 geplant.

Die rechtliche Begleitung des komplexen Vorhabens erfolgte durch Prof. Hauth & Partner Rechtsanwälte, München.