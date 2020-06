MünchenBau kauft Gewerbegrundstück in Hauptbahnhof-Nähe

München: MünchenBau hat in der „Denisstraße“ in der Innenstadt ein Grundstück erworben. Es handelt sich um eine rund 4.000 qm große Fläche in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof zwischen Mars- und Karlsstraße. In der Nachbarschaft des Innenhof-Grundstückes befinden sich unter anderem die Spaten-Brauerei, das Landgericht München II und das Bürogebäude Karl. Der Projektentwickler plant den Neubau einer Büroimmobilie. Die Bestandsbebauung soll demnächst abgerissen werden. MünchenBau verfügt bereits über einen Vorbescheid. Der Bauantrag soll gemeinsam mit einer Komplettplanung zum Jahresende 2020 eingereicht werden. Für die rechtliche Beratung zeichnet Hauth & Partner verantwortlich.