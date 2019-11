Startseite > News > N A S Invest vermietet im Spreeturm an HubSpot

N A S Invest vermietet im Spreeturm an HubSpot

Berlin: N A S Invest hat rund 5.200 qm Mietfläche im Spreeturm langfristig an den Softwareentwickler HubSpot vermietet. Die HubSpot-Mitarbeiter aus den Bereichen Marketing, Verkauf und Service koordinieren das Geschäft in der DACH-Region voraussichtlich ab Mitte des Jahres 2020 aus dem neuen Büroturm. N A S Invest hatte die Landmark-Immobilie Am Postbahnhof 17 in Berlin im Februar 2019 von der DWI Gruppe erworben – die Bauarbeiten liegen aktuell im Zeitplan. Die BNP Paribas Real Estate GmbH war bei der Anmietung für den Vermieter und Mieter vermittelnd tätig.

Der Spreeturm hält auf 20 Geschossen rund 13.500 qm Gesamtmietfläche vor. Das Bürohochhaus ist Teil der Quartiersentwicklung Mediaspree in den Stadtbezirken Friedrichshain und Kreuzberg. Dort entsteht auf einer Fläche von gut 180 Hektar ein gemischt genutztes Stadtviertel mit Wohnen, Büro, Einzelhandel und Gastronomie. Die Fassade stammt aus der Feder von Eike Becker Architekten. Zu den Mietern gehören international aktive Unternehmen wie BASF, Coca-Cola oder Daimler.