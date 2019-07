Startseite > News > Nachhaltigkeitsfonds von Quadoro mit hoher Nachfrage

Nachhaltigkeitsfonds von Quadoro mit hoher Nachfrage

Offenbach: Zwei Wochen nach Start des 7. Closings des offenen Immobilien-Spezial-AIF der Serie Sustainable Real Estate Europe hat Quadoro das angestrebte Platzierungsvolumen von 50 Mio. Euro erreicht. Zu den Zeichnern gehören zu etwa gleichen Teilen Bestands- und Neukunden.

Der Spezial-AIF umfasst mittlerweile 18 Immobilien in 6 Ländern mit einem Investitionsvolumen von rund 315 Mio. Euro. Seit Fondsauflegung im Jahr 2014 wird durchgehend eine Ausschüttungsrendite von über 4% p. a. erreicht. Der erfolgreiche Verkauf einer Bestandsimmobilie in Berlin im ersten Halbjahr 2019 ermöglicht zudem eine Sonderausschüttung in Höhe von 2,5%, sodass die zu erwartende Gesamtausschüttung für das aktuelle Geschäftsjahr bei zirka 6,5% liegen wird.