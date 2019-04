Startseite > News > NAI apollo kooperiert mit ADI Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH

NAI apollo kooperiert mit ADI Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH

Frankfurt: NAI apollo kooperiert mit der ADI Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH (ADI). Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von NAI apollo erfahren dadurch Unterstützung und Förderung bei der Aus- und Weiterbildung an dem renommierten Institut mit Standorten in Hamburg, Stuttgart, Frankfurt am Main, Düsseldorf und München. Neben berufsbegleitenden Studiengängen der Immobilienökonomie bietet die ADI eine breite Auswahl an Intensivseminaren aus dem gesamten immobilienwirtschaftlichen Themenspektrum an.

„Nur durch Fachwissen, also konstante Aus- und Weiterbildung können wir uns vom Wettbewerb absetzen, den Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden und den wachsenden Herausforderungen erfolgreich begegnen. Dabei möchten wir unsere Mitarbeiter unterstützen, und zwar unabhängig von Abteilung oder Position“, sagt Dr. Marcel Crommen, Geschäftsführer von NAI apollo.

„Die Zusammenarbeit mit der ADI, die seit mehr als 20 Jahren zur Professionalisierung unserer Branche beiträgt, ist im Sinne einer permanenten Weiterentwicklung unserer aktuellen und zukünftigen Mitarbeiter ein wichtiger Baustein von NAI apollo. Wir werden unsere Kolleginnen und Kollegen aktiv zur Teilnahme an geeigneten Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen ermutigen“, meint Andreas Wende, ebenfalls Geschäftsführer von NAI apollo.