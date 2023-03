NAI apollo übernimmt Baumpatenschaften und spendet an Cube Wood

Frankfurt: NAI apollo hat sich am 10. März 2023 an einer groß angelegten Pflanzaktion in Kooperation mit der Cube Wood gGmbH beteiligt. Bei dem Event wurden mehrere Hundert Bäume in Leun bei Weilburg in Nordhessen gepflanzt und eine Spendensumme in Höhe von 95.000 Euro für den Klimaschutz übergeben.

Cube Wood will durch den Ankauf und die Pachtung von Waldgrundstücken sowie landwirtschaftlich genutzten und brach liegenden Flächen zum Erhalt und zur Aufforstung des Waldes beitragen. Damit die Wälder möglichst wenig anfällig für Trockenheit und Schädlinge sind, werden bei der Aufforstung bewusst Mischwälder gepflanzt, die zudem die Artenvielfalt fördern.