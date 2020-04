Nassauische Heimstätte I Wohnstadt: Neubauprojekt Felsenkeller in Kassel gestartet

Kassel : Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte I Wohnstadt (NHW) schafft bezahlbaren Wohnraum in beliebten Kasseler Wohnlagen. Vier Stadtvillen entstehen derzeit auf dem rund 6.600 qm großen Areal in der Straße „Am Felsenkeller“. Nach der Fertigstellung des Neubauprojekts bieten 71 frei finanzierte Mietwohnungen auf einer Wohnfläche von rund 5.000 qm kleinen Hausgemeinschaften Platz. Insgesamt investiert die NHW rund 15,5 Millionen Euro in das Projekt im Fasanenhof. In dem fast reinen Wohnviertel im Kasseler Nordosten stehen überwiegend Mietwohnungsbauten. Der Stadtteil ist besonders bei Familien beliebt. Schule, Kindertagesstätte, Einkaufsmöglichkeiten und Straßenbahnhaltestelle befinden sich ganz in der Nähe, im Osten schließen sich Wiesen und Felder an. Bis Ende 2020 soll der Rohbau fertiggestellt sein, Anfang 2022 können die Häuser dann bezogen werden.