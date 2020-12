„Netto Marken-Discount“ eröffnet neue Filiale im „Teck-Center“

Kirchheim unter Teck : In nur dreieinhalb Monaten Bauzeit hat die Deutsche Immobilien-Gruppe aus einem Modegeschäft ein modernes Ladenlokal gemacht. So hat die neue „Netto Marken-Discount“-Filiale heute auf 1.450 qm Fläche im Teck-Center ihre Pforten geöffnet. Das „Teck-Center“ ist ein 11.000 qm großes Einkaufszentrum inmitten der Kreisstadt in der Metropolregion Stuttgart. Die DI-Gruppe managt das Center für einen institutionellen Investor bereits seit seiner Errichtung 1978. Es wurde letztmals 2016 für etwa 1,5 Mio. Euro revitalisiert.