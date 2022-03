Neues Quartier am Düsseldorfer Hauptbahnhof fertiggestellt

Düsseldorf: Das neue Immobilienquartier an der Harkortstraße im Zentrum Düsseldorfs ist fertiggestellt. Auf dem direkt am Hauptbahnhof gelegenen 17.000 qm großen Grundstück, das über Jahrzehnte als Autoverladestation der Bahn genutzt wurde, entstanden drei Beherbergungsangebote der Marken Adina Apartment Hotel, Hampton by Hilton und Premier Inn. Das Immobilien-Projekt mit einer Bruttogeschossfläche von 32.700 qm ist die bisher größte Projektentwicklung der GBI und eines der größten Hotelprojekte Deutschlands, mit insgesamt 717 fertiggestellten Zimmern. Hinzu kommen ein Block House Steakrestaurant, das bis zu 122 Gäste auf 525 qm im Inneren und auf einer Außenterrasse empfängt, sowie eine von APCOA PARKING betriebene, von den Hotels und öffentlich genutzte Tiefgarage mit 238 Stellplätzen.

Und nicht nur an Reisende, sondern auch an die lokale Infrastruktur wurde bei der Projektentwicklung gedacht. Deshalb ist die Kindertagesstätte „Die sieben Zwerge e.V.“ erhalten geblieben – obwohl diese teilweise auf dem Gelände der GBI liegt. Auch mit dem benachbarten Finanzamt konnten bautechnische Fragen in gutem Einvernehmen gelöst werden.

Die DWS hatte die Immobilien bereits vor dem Baustart als Projektentwicklung für den offenen Immobilien-Publikumsfonds grundbesitz europa erworben. Der Kaufpreis beträgt rund 157 Mio. Euro.