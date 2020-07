Neues Unternehmen, alte Hasen, erste Projekte

München/Neu-Isenburg: Die Standorte bleiben, das altbewährte Team auch, nur der Firmenname ist neu: Die MB Park Deutschland GmbH ist das neue Unternehmen von Andreas Roemer und Jens Herbert, die sich gemeinsam mit ihren langjährigen Kollegen Jonas Friederich und Frank Musiol, ein neues Standbein aufbauen. Die Umsetzung der neuen Firmenzentrale in Europa für die CSA Group mit einer Grundstücksfläche von 24.600 qm, einer vermietbaren Fläche von 12.300 qm in Plattling läuft bereits. Gleich zwei multimini Projekte werden derzeit projektiert: in Hofheim mit einer Gesamtfläche von rund 5.650 qm und in Kirchheim bei München mit einer vermietbaren Fläche von rund 3.500 qm. Des Weiteren arbeitet die MB Park Deutschland GmbH gemeinsam mit dem langjährigen Joint-Venture Partner Isarkies an der Entwicklung eines rund 16.000 qm großen Grundstücks in Taufkirchen bei München, dessen Vorentwurf eine vermietbare Fläche von rund 9.000 qm vorsieht.