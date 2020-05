Nikolai von Imhof wird neuer Geschäftsführer bei iFunded

Berlin: Nikolai von Imhof (31) ist seit dem 1. Mai neuer Geschäftsführer von iFunded. Imhof ist bereits seit einem Jahr im Unternehmen als Head of Business Development & Product tätig und tritt planmäßig an die Stelle von Michael Stephan, der iFunded gegründet und in den vergangenen Jahren zur technisch führenden Immobilieninvestmentplattform in Deutschland entwickelt hat. Imhof wechselte im Mai 2019 von der Berlin Hyp. Dort war er zuletzt im Bereich Unternehmensstrategie tätigt, wo die Bank ihre Beteiligungen managt. Er war Mitbegründer des ersten Start-ups der Bank, dessen Mehrheitsanteile erfolgreich an Capital Bay verkauft werden konnten.